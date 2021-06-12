В Крыму из артезианских источников получат 100 тысяч кубометров воды

В Крыму найден дополнительный источник пресной воды. Фото: Елизавета КВАЧКОВА

Для Крымского полуострова утвердили 7 мероприятий, которые позволят получить дополнительно еще 100 тысяч кубометров воды из артезианских источников. Об этом сообщила заместитель председателя Совета министров Республики Крым Светлана Маслова.

Сейчас проводят проектные работы строительства опреснительной установки в районе Ялты. С ее помощью удастся сделать запас воды в объеме 20 тысяч кубометров.

Ранее сообщалось, что Аксенов рассказал о качестве воды из-под Азовского моря. Из-за высокой минерализации ее могут дополнительно очищать.

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