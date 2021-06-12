Крымчанин на почве ревности убил и расчленил соперника

Жертвой стал житель села Приветное. Фото: Архив "КП"

Районный суд Крыма вынес приговор местному жителю, который из ревности убил и расчленил соперника, сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

В 2018 году между двумя мужчинами разразился конфликт, на почве ревности подсудимый ударил ножом в грудь своего соперника. Ранение оказалось смертельным, поэтому подсудимый решил избавится от трупа, расчленив его и по частям выбросив в акваторию Черного моря. Чтобы беспризорный автомобиль убитого не вызывал подозрений, преступник решил оставить его себе.

Суд вынес приговор сегодня, 12 июня. Мужчина в возрасте 53 лет приговорен к 10 годам колонии строгого режима. В сообщении уточнили, что ранее злоумышленнику назначили чрезмерно мягкое наказание, но прокуратуре удалось добиться пересмотра решения.

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