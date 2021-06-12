В Симферополе начался любительский турнир по фигурному катанию

Фестиваль проходит в один из главных государственных праздников нашей страны – День России. Фото: Сергей Аксенов / Вконтакте.

В крымской столице стартовал спортивный праздник для детей, родителей и тренеров – любительские соревнования по фигурному катанию «Русская зима 2021», сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, среди участников представители 14 регионов нашей страны, которые приехали в Крым выступать и обмениваться опытом.

- Мы видим, что у детей и их родителей есть желание принимать активное участие в подобных мероприятиях, и это, безусловно, дает нам стимул расширять географию охвата фигурного катания и хоккея в Крыму, – сообщал Аксенов.

Фестиваль по фигурному катанию «Русская зима 2021» в этом году проходит на крымской земле. Фото: Сергей Аксенов / Вконтакте.

Он выразил благодарность директору спортивной школы зимних видов спорта Илье Изяславичу Авербухе и его команде, а также министру спорта Республики Крым Ольге Александровне Торубаровой, которые сделали большой вклад в развитие этого вида спорта в регионе. Кроме того, он пожелал участникам фестиваля удачи и новых побед.

Возможно, что скоро в Евпатории появится новый ледовый каток. Фото: Сергей Аксенов / Вконтакте.

Также в Евпатории оборудуют новый ледовый каток. Уже сейчас глава Крыма вместе с Ильей Изяславичем готовят обращение к властям РФ по строительству большой ледовой арены в Крыму.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50