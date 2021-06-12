Купить муниципальную землю в Симферополе можно за 5% от ее кадастровой стоимости

Приобрести муниципальную землю в крымской столице под своим строением теперь стало проще. Фото: Елизавета КВАЧКОВА

Владельцы строений на муниципальной земле в Симферополе могут купить эти участки гораздо дешевле их кадастровой стоимости, сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

Собственники домов на участках ИЖС или предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, могут купить землю за 5% от их кадастровой стоимости. Конечно, это возможно при условии соответствия вида разрешенного использования земли требованиям, прописанным в правилах землепользования и застройки территории (ПЗЗ). Если же участок находится на территории, на которую ППЗ не распространяются, он должен соответствовать условиям, прописанным в генплане муниципального образования.

Цена на землю с иными видами разрешенного использования составит 20% от кадастровой стоимости. В таком случае участок должен находиться на праве постоянного пользования или праве аренды, возникшей в соответствии законами РК. Кроме того, вид разрешенного использования такого участка должен соответствовать требованиям временных ПЗЗ или генплану, и на нем должны располагаться объекты капстроительства, находящиеся в собственности заявителя. Учитывается и отсутствие нарушений законодательства при его использовании.

Если же участок хочет приобрести иностранец, то земля не должна находиться на приграничных территориях, так как в РФ действует запрет на владение такими территориями для иностранных граждан и юридических лиц.

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