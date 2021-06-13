В Крыму снова продлили запрет на посещение лесов

В это время на территории крымских лесов запрещается разводить костры Фото: Архив "КП"

В июне в Крыму решили продлить запрет на посещение лесов и въезда в них транспортных средств на три недели, сообщили в пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов республики.

- С 11 июня 2021 года продлено ограничение пребывания граждан в лесах, въезда в них транспортных средств и проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности, на 21 календарный день, - отметили в ведомстве.

В это время на территории крымских лесов запрещается разводить костры, жечь мусор или выжигать траву. Запрет также касается сельхозпалов и газосварочных работ.

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