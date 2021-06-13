Во время фейерверка в Севастополе загорелась военная машина

Фото: ПОДСЛУШАНО СЕВАСТОПОЛЬ / ВК

В Севастополе во время праздничного фейерверка в самом конце праздника загорелась одна из военных машин, с которых запускалась пиротехника. Фотографиями случившегося поделились очевидцы в социальных сетях.

- «Камаз» был размещен вдалеке от зрителей – на выходе из Севастопольской бухты. По словам свидетелей, пожарной машины рядом не оказалось – она приехала только через 20 минут после того, как грузовик начало охватывать пламя, - рассказали севастопольцы.

Напомним, 12 июня День России город-герой встретил с грандиозным свето-пиротехническим шоу над главной бухтой города. Пожарно-спасательные суда создали водяную завесу высотой 15 метров, а на ее поверхности появлялись образы Севастополя. Все пиро-музыкальное шоу закончилось фейерверком в цветах российского государственного флага.

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