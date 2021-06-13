На рынке в Севастополе два школьника спасли бабушку от смерти

По информации очевидцев, сейчас пенсионерка находится в больнице в Севастополе Фото: Архив "КП"

На днях крымские соцсети всколыхнул интересный пост. Два школьника спасли от смерти бабушку, которая продавала на местном рынке в Севастополе.

14-летние подростки гуляли по рынку со списком продуктов, как вдруг увидели бабушку без сознания. Прохожие просто проходили мимо и даже не вызывали скорую, поэтому один из мальчиков позвонил и вызвал медиков. В этот момент второй школьник делал непрямой массаж сердца, потому что пульса у старушки уже не было.

- До приезда врачей мальчики самостоятельно откачали пожилую женщину и передали ее в руки врачей. Медики скорой были удивлены профессиональностью оказанной помощи. Оказалось, что оба мальчика после школы будут поступать в мед, - отметил автор поста в группе.

По информации очевидцев, сейчас пенсионерка находится в больнице в Севастополе. Ее жизни уже ничего не грозит.

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