Погода в Крыму на 14 июня: дожди, грозы и тепло до +26

Вода в Черном море прогрелась до +20°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

14 июня на Крымском полуострове синоптики обещают осадки. Создается впечатление, что дожди, решив разыграть людей, сделали вид, что ушли, а сами постояли пару дней за углом, и с озорной улыбкой, что мол, вот и мы, вернулись.

- В Симферополе переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха днем 24...26°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Севастополе переменная облачность. Днем небольшой дождь, гроза. Ветер южный 5-10 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Днем тепло до 23...25°.

На Южном берегу Крыма восточный ветер 5-10 м/с, тепло 20…23°. Переменная облачность, небольшой дождь.

Вода в Черном море прогрелась до +17...20°.

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