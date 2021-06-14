Чайка-каннибал вызвала чувство омерзения у отдыхающих в Ялте

Чайка улетела вместе со своим трофеем. Фото: кадр видео: @pablo_alvaress/ Instagram/Инцидент Крым|Симферополь|Севастополь ДТП/VK

Южный берег Крым дарит туристам восхитительные эмоции и впечатления, но случаются и исключение из правила. Короткое видео, появившееся в соцсети, можно смело назвать своеобразной ложкой дегтя в бочке меда.

- Чайка-каннибал, - так называется 12-ти секундный ролик.

Очевидец запечатлел, как птица безжалостно расправляется с какой-то мелкой птахой. Весь этот ужас случился на набережной, рядом со знаменитым рестораном «Апельсин», где всегда многолюдно.

Пользователи, комментируя пост, не сдерживали эмоций: «Фу, какая мерзость!»; «Нужно было спасти птичку, пока она была живой».

Нашлись и эксперты, которые заявили, что «чайки, как и вороны, обожают падаль. Их любимое лакомство - мясо».

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