Российскую актрису не пустили в Украину из-за посещения Крыма

Выступление артистки в Одессе было сорвано из-за посещения Крыма. Фото: Елизавета КВАЧКОВА

Украинские пограничники не пустили в страну российскую актрису из-за посещения Крыма, сообщил в воскресенье пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

Кроме того, артистке запретили посещать территорию государства следующие три года.

- В пункт пропуска «Паланка - Маяки – Удобное» на границе с Молдавией прибыла гражданка РФ. Украинские пограничники установили, что известная в России 59-летняя актриса и певица, которая озвучивает фильмы и мультфильмы, незаконно посещала Крым вне украинских пунктов пропуска, – говорится в сообщении.

По информации пограничников, гражданка России хотела попасть в Одессу, где было запланировано ее выступление в театре. В Госпогранслужбе решили не называть личность женщины. Однако в одном из украинских СМИ упоминается имя Ларисы Брохман, уроженки Челябинска.

Напомним, что власти Украины не признают результаты референдума, после которого Крым вошел в состав РФ в 2014 году, и считают регион своей временно оккупированной территорией.

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