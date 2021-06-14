В Симферополе полиция устроила погоню за водителем на квадроцикле

Чем закончилась погоня пока неизвестно. Фото: "КП" Архив

Очевидцы поделились роликом, на котором полиция преследует водителя на квадроцикле. Инцидент произошел в районе Фонтаны в городе Симферополе.

На видео слышен громкий вой полицейской сирены, который разносится на несколько улиц в округе, однако мужчина за рулем даже не думает останавливаться. Кроме того, рядом с ним есть пассажир – девушка, которая тоже не проявляет особого интереса к патрулю сзади.

По кадрам сложно понять, есть ли шлемы на водителе и пассажире, однако вряд ли им грозит только штраф за несоблюдение правил безопасности.

Для вождения квадроцикла нужны соответствующие права, страховка ОСАГО и регистрация в Гостехнадзоре. Возможно, стражи порядка просто хотели проверить у мужчины наличие разрешительных документов.

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