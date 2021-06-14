Власти Симферополя решили привести в порядок набережную Малого Салгира

Территория, куда симферопольцы ходят на прогулки, сейчас в плачевном состоянии. Фото: пресс-служба администрации Симферополя.

Власти крымской столицы хотят благоустроить набережную Малого Салгира, сообщил глава местной администрации Симферополя Валентин Демидов.

По его словам, один из жителей крымской столицы рассказал о плачевном состоянии территории: нет освещения, скамеек, урн и тротуаров.

Уже разработан проект начальной реконструкции набережной. Это облегчит следующие этапы подготовки. Сейчас власти ищут источники финансирования проекта, а также возможность включить этот объект в федеральную программу.

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