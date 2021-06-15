Власти Киева хотят заставить крымчан платить украинские налоги

На референдуме в 2014 году за возвращения полуострова в состав России проголосовало более 96% населения Крыма. Фото: Александра Тимощенко

Власти Украина намерены обложить крымчан налогами, отменив свободную экономическую зону «Крым», возникшую в 2014 году, передает портал «Обозреватель».

В результате этого, на украинцев, которые живут на Крымском полуострове, будут распространяться те же правила уплаты налогов, которые действуют в Украине. Соответствующий законопроект находится на стадии разработки в Верховной Раде. Принять его планируют до саммита так называемой «Крымской платформы», который состоится в августе.

По настоящим законам, украинцы, живущие на территории Крыма – иностранные граждане, поэтому они не платят общегосударственные налоги и сборы. Но при этом им недоступны и украинские банковские услуги, а также пенсионное обеспечение.

В 2014 состоялся референдум, по итогам которого Крымский полуостров вошел в состав РФ. Власти Киева отказались принимать результаты голосования, а Крым по-прежнему считают своей временно оккупированной территорией.

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