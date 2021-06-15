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Политика15 июня 2021 10:50

МИД Украины хочет обменять Крым на строительство «Северного потока-2»

По словам Дмитрия Кулебы, это «справедливая компенсация за угрозы»
Надежда ДАЦЮКНадежда ДАЦЮК
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Фото: Архив "КП"

Фото: Архив "КП"

Министерство иностранных дел Украины высказалось резко против запуска «Северного потока-2». Так, глава ведомства Дмитрий Кулеба написал в твиттере, что условием для его запуска должно быть «освобождение территорий» и «энергетическая безопасность Украины.

По его словам, это «справедливая компенсация за угрозы». Также он отметил, что вопрос поднимался на переговорах в Берлине.

Напомним, «Северный поток - 2» - проект, предполагающий строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Однако Украина выступает против проекта, поскольку опасается потерять доходы от транзита российского газа. Первую нитку потока уже готовят к запуску, а вторую хотят запустить через полтора-два месяца.

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