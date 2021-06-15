МИД Украины хочет обменять Крым на строительство «Северного потока-2»

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Министерство иностранных дел Украины высказалось резко против запуска «Северного потока-2». Так, глава ведомства Дмитрий Кулеба написал в твиттере, что условием для его запуска должно быть «освобождение территорий» и «энергетическая безопасность Украины.

По его словам, это «справедливая компенсация за угрозы». Также он отметил, что вопрос поднимался на переговорах в Берлине.

Напомним, «Северный поток - 2» - проект, предполагающий строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Однако Украина выступает против проекта, поскольку опасается потерять доходы от транзита российского газа. Первую нитку потока уже готовят к запуску, а вторую хотят запустить через полтора-два месяца.

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