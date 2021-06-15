В МЧС Ялты требуются пожарные и водители

Пожарным обещают хороший соцпакет. Фото: Архив "КП"

В МЧС Ялты на работу требуются пожарные и водители на пожарный автомобиль.

Чтобы претендовать на должность водителя, соискатель должен иметь паспорт России, водительское удостоверение категории «С», полное среднее образование, хорошее здоровье. Кроме того, будущий водитель не может быть старше 40 лет.

- На службу МЧС города Ялты требуются пожарные. Требования к кандидатам: гражданство Российской Федерации, возраст от 18 до 35 лет, годные по состоянию здоровья к службе в армии, полное среднее образование.

График работы – сутки через трое, зарплата от 22000 рублей, - сообщают в ялтинском МЧС.

Также пожарные имеют право на пенсию по достижении 20 лет выслуги, они могут рассчитывать на льготную очередь в дошкольные образовательные учреждения для своих детей, социальные выплаты на приобретение и аренду жилья и страхование за счет государства,

Всех заинтересованных кандидатов просят обращаться по адресу: Ялта, ул. Изобильная,5 или по телефону: +7-978-861-27-15.