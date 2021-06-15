Новые мобильные пункты вакцинации от COVID-19 открыли на вокзалах Симферополя

За последние сутки в Крыму выявили еще 140 инфицированных коронавирусом. Фото: Минздрав Крыма / Вконтакте.

Еще несколько мобильных пунктов вакцинации от COVID-19 в Симферополе открыли на центральном и железнодорожном вокзалах, сообщили в Минздраве РК.

Сейчас в столице Крыма действуют восемь мобильных пунктов. Напомним, что кроме вокзалов они также работают в зданиях торгово-развлекательных центров «Меганом», «FM», «Палас», «Южная галерея», а также на пересечении улиц Карла Маркса и Пушкина и в Центре общественного здоровья и медицинской профилактики.

Кроме того, жители Крыма могут пройти вакцинацию в мобильных пунктах Алушты, Армянска, Евпатории, Судака и Керчи. По данным Минздрава РК, всего в регионе функционирует около 130 стационарных пунктов вакцинации.

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