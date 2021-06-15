В четверг в Симферополе массово отключат воду

В связи с переключением на байпас часть улиц крымской столицы в четверг останется без воды. Фото: Архив "КП"

В столице Крыма 17 июня, в четверг, ряд улиц города останется без воды в связи с ремонтными работами и работами по переключению на байпасы, пишет «КИА».

Водоснабжение ограничат с 00.00 до 23.59 по следующим адресам: улица Беспалова (частично), улица Г. Родионова, Ялтинское шоссе, улица Носенко, улица Симферопольская, улица Волошиновых, улица Народная, улица Чекистов, улица Промышленная, улица Водников, улица Морская, улица Лесная, улица Лазурная, переулок Морской, переулок Водников, улица Щаденко (частично), улица Родниковая, улица Б. Хохлова, улица З. Рухадзе, улица С. Тюленина, улица Л. Шевцовой, улица О. Кошевого, улица У. Громовой, а также на прилегающих улицах и переулках.

Кроме того, 17 июня с 00.00 до 23.59 краны будут оставаться сухими по адресам: улица Воровского, улица Ленина, район «Старого города» (улица Студенческая, улица Пролетарская (частично), переулок Спендиаровых, улица Ефремова, улица Володарского, улица Курчатова, Фабричный спуск и так далее).

Также в связи ремонтными работами на сетях холодного водоснабжения 17 июня с 00.00 до 23.59 воды не будет по адресам: улица Б. Куна (КП «Ковыльная») и улица Бородина (КП «Бородина»).

Отключат воду 17 июня с 00.00 и по следующим адресам: микрорайон «Битак» (частично), село Строгановка, микрорайон «Солнечная долина», микрорайон «Луговое», микрорайон «Свобода», микрорайон «Загородний», микрорайон «Новосергеевка», микрорайон «Сергеевка», район улицы Б. Куна, улица Кечкеметская (частично), улица Ковыльная, проспект Победы (частично), улица Титова, улица Сельвинского, возможно понижение давления в районе улиц Лермонтова и Куйбышева (частично). Также возможны перебои (отсутствие водоснабжения) по адресам: Белое, Ана-Юрт, Акрополис, Хошкельды, Каменка, Айкаван.

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