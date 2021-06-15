В Крыму пенсионерка «заплатила» за снятие порчи почти миллион рублей

Мошенница выманила у крымской пенсионерки почти миллион рублей. Фото: архив "КП".

В Крыму мошенница выманила у пенсионерки около миллиона рублей. Как сообщает пресс-служба МВД Республики, неизвестная женщина подошла к 74-летней пенсионерке возле подъезда дома в Симферополе и предложила снять порчу. В качестве оплаты мошенница обманным путем забрала у пожилой крымчанки все ее сбережения.

В ходе розыска полиция установила личность неизвестной.

-Злоумышленницей оказалась ровесница потерпевшей, пожилая гражданка сопредельного государства, которая в момент совершения преступления временно находилась в Республике Крым. Сотрудниками уголовного розыска было установлено, что подозреваемая сразу же после получения от потерпевшей денежных средств скрылась с территории полуострова,- сообщили в пресс-службе МВД.

Мошенницу задержали в Ростове-на-Дону при попытке выехать за границу. Она призналась в совершении преступления. Полицейские повели обыск по месту временного проживания женщины и изъяли украденную сумму. В ближайшее время похищенное вернут законной владелице.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело. Ей может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Сейчас пожилая мошенница находится в симферопольском изоляторе временного содержания.

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