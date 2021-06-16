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Общество16 июня 2021 10:22

В Симферополе проинвентаризировали более 100 лестниц

Большая их часть требует ремонта
Елизавета КВАЧКОВА
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По всем осмотренным объектам составляют акты. Фото: пресс-служба администрации Симферополя.

По всем осмотренным объектам составляют акты. Фото: пресс-служба администрации Симферополя.

В Симферополе продолжается инвентаризация городских лестниц. На сегодняшний день осмотрены 102 объекта, сообщил заместителя главы Администрации города Сергей Черных.

По его словам, состояние лестниц разное, но итоги первичного осмотра показали, что большая их часть требует ремонта. Объекты внесут в реестр муниципальной собственности и определят нужную сумму для их ремонта. Работы планируют завершить до 30 августа.

- По итогам будем выходить с предложениями по включению данных объектов в муниципальную программу для выполнения ремонта, – сообщил Черных.

Кроме того, до конца этого месяца должны определиться с балансодержателями городских лестниц.

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