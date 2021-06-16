В Симферополе проинвентаризировали более 100 лестниц

По всем осмотренным объектам составляют акты. Фото: пресс-служба администрации Симферополя.

В Симферополе продолжается инвентаризация городских лестниц. На сегодняшний день осмотрены 102 объекта, сообщил заместителя главы Администрации города Сергей Черных.

По его словам, состояние лестниц разное, но итоги первичного осмотра показали, что большая их часть требует ремонта. Объекты внесут в реестр муниципальной собственности и определят нужную сумму для их ремонта. Работы планируют завершить до 30 августа.

- По итогам будем выходить с предложениями по включению данных объектов в муниципальную программу для выполнения ремонта, – сообщил Черных.

Кроме того, до конца этого месяца должны определиться с балансодержателями городских лестниц.

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