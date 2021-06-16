В симферопольской горбольнице №7 закрыли одно отделение под ковидных больных

Количество госпитализированных постепенно растет Фото: Архив "КП"

Для лечения больных с новой коронавирусной инфекцией и внебольничными пневмониями в симферопольской городской больнице №7 увеличили количество ковидных коек. Об этом на брифинге по предупреждению коронавируса сообщил министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко.

- В стационарах развернуто 2088 коек, - уточнил он. - Дополнительно мы на прошлой неделе развернули 50 коек на базе симферопольской больницы №7.

Количество госпитализированных за неделю с коронавирусом и пневмонией увеличилось на 37 человек до 425. Лечение в стационарах проходят 1753 пациента. Из них 152 находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

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