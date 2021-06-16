Общественная палата в прямом эфире ответит на вопросы крымчан о ситуации с COVID-19

Мероприятие транслируют телеканалы «Первый Крымский», «Крым 24» и «Миллет», а также «Радио Крым». Фото: Андрей ПАВЛОВСКИЙ

Сегодня, 16 июня, состоится заседание совета Общественной палаты РК по вопросу ухудшения эпидемиологической ситуации по COVID-19. Мероприятие начнется в 14.30.

Для граждан будет работать прямая линия, по которой можно будет задать интересующие вопросы. Также предложения принимаются в мессенджере WhatsApp по номеру +7 (978) 000-05-95.

В заседании примет участие глава Крыма Сергей Аксенов.

Среди экспертов - ректор КФУ имени В.И. Вернадского Андрей Фалалеев, ректор КИПУ имени Ф. Якубова Чингиз Якубов, директор Крымского юридического института Николай Колюка, директор Крымского филиала Российского государственного университета правосудия Виктор Зимин, ректор Университета экономики и управления РК Владимир Узунов.

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