Часть Симферополя и Севастополя 17 июня останется без электричества

Отключение произойдёт в дневное время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

17 июня в отдельных районах Симферополя и Севастополя на несколько часов отключат электричество. Перебои с подачей тока произойдут из-за ремонтных работ.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Сибирская, 1-47 (нечет);

ул. Мальченко, 2-10 (чет), 14, 1-7а (нечет), 15, 15а, 17а, 17б

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 12.00

ул. Парковая 14-Б,14-Д

с 13.00 до 15.00

пр. Генерала Острякова 99-А,121,121-А,133;

ул. Генерала Хрюкина 1,1-А

с 9.00 до 17.00

ул. Ивана Голубца 2-8,8-А,12,14,1-А;

ул. Киевская 1-5,21-25,31-35,6-14;

ул. Кожанова 6-10;

ул. Революции 1905 года 2,1;

ул. Яна Гамарника 8-12,5-9;

ул. Льва Толстого 24-28;

ул. Адмирала Азарова 9-13,17-25;

ул. Коммунистическая 36,38;

пл. Пирогова 6;

ул. Белкина 11;

ул. 5 Бастионная 8-12

с. Широкое: ул. Булгакова 48-52,56-А,56-Б,62-110,31-А,33-77

село Орлиное: ул. Евгении Грунской, 16-22, 1-5; ул. Кедровая, 2; ул. Кипарисовая, 10-22, 9-11; ул. Тюкова, 62-64; ул. Трактористов, 2-12, 1-19;

пер. Форосский, 4, 8, 5-7

село Павловка: ул. Родниковская, 2-в, 1

с 9.00 до 18.00

село Орловка: ул. Приморская 2-50,72,47-55; ул. Дорожная 2-16,26,1-25; ул. Клубная 2,10,1-27; пер. Дорожный 3-а,3,7

с 9.00 до 13.00

ул. Аллы Оношко, 36-46, 39-61, 48;

ул. Кряжева, 76-104;

ул. Некрасова, 65;

ул. Украинская, 2-6, 1-5;

ЗАО С. Перовской, 123, 136, 117

с 8.00 до 17.00

ул. Фиолентовское шоссе - ТСН СНТ «Скалистый-89»

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