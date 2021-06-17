Андрей Николаев «наследил»: В свет вышел сборник рассказов знаменитого российского журналиста

Сборник рассказов Андрея Николаева.

Сегодня в издательстве «Академия Наук РТ» выходит книга одного из самых известных журналистов России Андрея Николаева. Сборник рассказов «Наследил», несмотря на свое название, не представляет собой сагу о похождениях бравого журналиста. Просто автору повезло жить в эпоху перемен и оказаться в ключевых точках изменений истории страны и человеческих судеб.

Хотя Андрей Николаев родом из Казани, широкой российской аудитории он знаком по «Скандалам недели» ТВ 6, «СССР» РЕН ТВ, и по проекту «Пчелы против меда» на Life.

Кроме того, Николаев - автор и продюсер фильма «Сокровища озера Кабан», в котором снялись такие звезды как Воробьев, Кожевникова, Никоненко и Куценко.

Жителям Крыма он известен своими работами в региональном отделении федерального издания «Аргументы недели – Крым», на страницах которого в 2016 году вышло не одно успешное расследование Николаева. Во времена его работы на полуострове, медийная повестка в регионе регулярно наполнялась эксклюзивной информацией и политическими инсайдами.

Его рассказы не о «встречах с замечательными людьми», а о действиях личностей в рамках экстраординарных событий и чрезвычайных обстоятельствах. Герои историй не просто узнаваемы, а знамениты. Автор уверен, что читателю скучно не будет. Чего стоит, скажем, эпизод, когда журналист просит Бориса Ельцина, собравшегося было дать интервью, немного подождать, пока он сбегает за диктофоном.

Книга «Наследил» уже на стадии подготовки к печати была по достоинству оценена некоторыми российскими медиаперсонами. К примеру, вице спикер Госдумы Петр Толстой был краток и в тоже время красноречив: «Андрей, спасибо, прочел с удовольствием! Многих узнал!»

А вот певец и народный артист России Ренат Ибрагимов считает, что в рассказах Николаева «присутствует яркая воспитательная и социальная направленность, которой нашей литературе сейчас, зачастую, не хватает…»