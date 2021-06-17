Сел в красную иномарку и пропал: В Крыму разыскивают 30-летнего мужчину

Кирилл Жученко (Дугин). Фото: Поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" Крым/VK

В паблике поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Крым появилась информация о жителе столицы Республики Крым.

- Пропал Жученко (Дугин) Кирилл Юрьевич, 30 лет (1990 года рождения), город Симферополь, - сообщают волонтеры. - 11 июня 2021 года уехал на автомобиле Mitsubishi Lancer красного цвета, с тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы Кирилла Жученко (Дугина): 185 сантиметров рост, худощавый, глаза карие, короткие темно-русые волосы. К сожалению, неизвестно в чем он был одет.

Всех, кто его видел пропавшего или знает о его местонахождении, просят позвонить по телефонам: 8(800) 700 54 52 или 112.

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