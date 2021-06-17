В Симферополе третий год ждут открытие приюта для бездомных животных

Сейчас правительство республики пытается запустить хотя бы первую очередь приюта Фото: Архив "КП"

В Симферополе так и не открыли приют для бездомных животных, который строят третий год подряд, сообщила председатель КРОО «Верный друг» Людмила Милованова.

Строительство планировали завершить еще в конце 2019 года, но приют все еще не функционирует. По словам председателя, в январе 2020 года стало известно, что строительство приюта около года не двигалось с места, а в начале 2021 года подрядчик пообещал сдать первую часть приюта. Но и этого не произошло.

- Приют не достроен, потому что менялась администрация города. Администрация разыграла контракт, приют начали строить. При этом за выполнением строительных работ наблюдали только волонтеры, - администрация выделяла деньги, находила подрядчиков, но не контролировала стройку, - отметила Милованова.

Сейчас правительство республики пытается запустить хотя бы первую очередь приюта, поэтому открытие снова переносится на сентябрь. Городская администрация отказалась брать приют на баланс, поэтому он будет республиканским. После открытия его передадут Государственному комитету ветеринарии Крыма.

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