Эвакуированных жителей Керчи заселяют в гостиницы

В Керчи выпало две месячные нормы осадков. Фото: Крым24

Жителей подтопленных в Керчи домов размещают в гостиницах, санаториях и на базах отдыха, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

- Первоочередная задача - разместить всех, кого эвакуировали, в гостиницы, санатории, базы отдыха, обеспечить трехразовое питание. Средства на эти цели будут обеспечены в полном объеме, - написал он в своих соцсетях.

Более того, контроль за качеством водопроводной воды в городе усилен, идет подготовка запаса реагентов для работы водоочистных сооружений.

«Пока убедительно прошу керчан воздержаться от использования воды в пищу»,- попросил Аксенов.

Напомним, что из-за сильных ливней в Крыму подтоплено пять муниципальных образований. В Керчи и Белогорске за ночь выпало почти две месячные нормы осадков. На востоке Крыма введен режим ЧС.

Спасательная операция продолжается.

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