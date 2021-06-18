Погода в Крыму на 18 июня: дожди и тепло до +24

В Симферополе мокрая пятница. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

18 июня на Крымском полуострове, как и накануне, синоптики пророчат осадки и грозы. Небо прохудилось, конца краю не видно природному действу, которое навевает мысли о библейском потопе.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Временами дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 22…24°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: облачно. Дождь, гроза. Ветер юго-западный 15-20 м/с. Днем столбик термометра поднимется до + 21…23°.

На Южном берегу Крыма пасмурно, дождь. Воздух прогреется до +19…21°. Скорость -северо-западного ветра до 6 м/с.

Вода в Черном море вполне пригодная для купания +17…21°

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