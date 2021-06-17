Где в Симферополе и Севастополе 18 июня отключат электричество

Свет пропадет на время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

18 июня в отдельных районах Симферополя и Севастополя на несколько часов отключат электричество.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Балаклавская, 18-28 (чет), 17-33 (нечет);

ул. Гражданская, 110-120 (чет);

ул. Ливневая, 12-32 (чет), 25;

пер. Ореховый, 8-24 (чет), 9-29 (нечет);

пер. Русский, 10-30 (чет), 11-31А/12 (нечет);

ул. Алексеева, 2-12а (чет), 4-24 (нечет), 28;

ул. Оленчука, 7-27 (нечет);

ул. Ракетная, 10, 12;

ул. Ларионова, 40а, 42а

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 12.00

ул. Некрасова 2-8,1-35;

ул. Весенняя 2-38,1-59

с 9.00 до 17.00

село Орлиное: пер. Форосский 4,8,5-7; ул. Кедровая 2; ул. Тюкова 62,64; ул. Родниковская 2-в,1; ул. Евгении Грунской 16-22,1-5; ул. Кипарисовая 10-22,9-11; ул. Трактористов 2-12,1-19

с 9.00 до 18.00

село Орловка: ул. Приморская 2-50,72,47-55; ул. Дорожная 2-16,26,1-25; ул. Клубная 2,10,1-27; пер. Дорожный 3-а,3,7

с 8.00 до 17.00

ТСН СТ «Перископ»;

СТ СН «Надежда»;

СНТ СН «Скиф»;

ТСН СН «Автомобилист»;

ТСН СТ «Мидэус»;

ТСН СНТ «Надежда-1»;

ТСН СТ «Коммутатор»;

ул. Фиолентовское шоссе - ТСН СНТ «Скалистый-89»;

ул. Ерошенко 8-14(чет); ул. Дмитрия Ульянова 2,12

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