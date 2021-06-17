Керчане, пострадавшие от потопа, получат материальную помощь

Фото: ГУ МЧС по РК

После того, как будет составлен список всех пострадавших, жители Керчи получат материальную помощь. Об этом сообщила вице-премьер - министр труда и социальной защиты РК Елена Романовская.

- Будут определены списки пострадавших граждан, мы понимаем, что кроме затопления и порчи имущества возможен и вред здоровью. Сейчас будут определяться списки пострадавших и будут приняты решения по оказанию материальной помощи и возмещению ущерба. Пока этот вопрос обсуждается, - заявила Романовская.

Также вице-премьер добавила, что средства будут выделены из резервного фонда Крыма и федерального бюджета.

Напомним, 17 июня в Керчи выпало две месячных нормы осадков. Последствия ливня устраняли целый день. В восточном регионе Крыма был введен режим ЧС.

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