За ночь в Ялте выпала месячная норма осадков

Дождливая погода сохранится на полуострове до конца дня. Фото: Архив "КП"

В Ялте и на горе Ай-Петри за ночь выпала месячная норма осадков, сообщили КП-Крым в пресс-службе регионального гидрометцентра.

По словам синоптиков, до 6 утра в курортном городе выпало 42 миллиметра осадков, Никитский сад – 39 миллиметров, Севастополь - 28 миллиметров, Ай-Петри - 84 миллиметра, Ангарский перевал 0 28 миллиметров, Херсонес - 80 миллиметров.

В гидрометцентре также добавили, что дождливая погода сохранится на полуострове до конца дня.

Напомним, 17 июня из-за сильных ливней затопило Керчь. Почти весь город ушел под воду. Там ввели Режим ЧС.

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