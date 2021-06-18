За ночь в Ялте выпала месячная норма осадков

Дождливая погода сохранится на полуострове до конца дня.
Фото: Архив "КП"
В Ялте и на горе Ай-Петри за ночь выпала месячная норма осадков, сообщили КП-Крым в пресс-службе регионального гидрометцентра.
По словам синоптиков, до 6 утра в курортном городе выпало 42 миллиметра осадков, Никитский сад – 39 миллиметров, Севастополь - 28 миллиметров, Ай-Петри - 84 миллиметра, Ангарский перевал 0 28 миллиметров, Херсонес - 80 миллиметров.
В гидрометцентре также добавили, что дождливая погода сохранится на полуострове до конца дня.
Напомним, 17 июня из-за сильных ливней затопило Керчь. Почти весь город ушел под воду. Там ввели Режим ЧС.
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