Власти Ялты организовали подвоз детей на сдачу ЕГЭ в условиях ЧС

Выпускники, которые не могут добраться до места проведения экзамена сегодня, могут сдать его 28 или 29 июня. Фото: Янина Павленко / Facebook.

Сегодня, 18 июня, в Ялте - день сдачи ЕГЭ по иностранному языку и биологии. Мероприятие началось в 10.00. В связи с тем, что в городе бушует непогода, а улицы затоплены, местные власти организовали подвоз выпускников к пунктам проведения экзамена.

- Прошу не волноваться и тем, у кого в связи с погодными условиями нет возможности прибыть сегодня. Сдать ЕГЭ можно будет в дополнительный период (28 или 29 июня), - заявила глава города Янина Павленко.

Она добавила, что списки детей, которые не смогли добраться до места проведения мероприятия 18 июня, до конца дня отправят в Министерство образования РК.

По всем интересующим вопросам можно обратиться в Единую дежурную диспетчерскую служб (ЕДДС) по номеру 112.

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