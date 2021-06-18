Под Ялтой сошел сель: жителей подтопленных домов эвакуируют

Фото: страница Янины Павленко на Facebook

В поселке Оползневое под Ялтой сошел грязевой сель. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по Крыму.

- Сход грязевого селя в районе поселке Оползневое на Южнобережном шоссе. Движение осуществляется в реверсивном режиме, - сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Кроме того, в Алупке и Ялте затопило два домовладения. Спасатели эвакуировали семь человек в безопасную зону.

Ранее глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что на 8 утра в городе были затоплены пешеходные переходы между улицами Московской и Киевской и частично – на овощном рынке и «Спартаке». В Гаспре утром подтопило трансформаторную подстанцию, но воду удалось отвести.

А в Форосе из-за отключения света в санатории остановилась насосная станция, поэтому водоснабжение поселка пока что прекращено.

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