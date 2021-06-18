В Ялте частично ограничена работа общественного транспорта

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

В Ялте временно приостановили работу общественного транспорта на некоторых маршрутах в связи со сложными погодными условиями.

- Приостановлено движение на маршрутах 138 и 29А, также всех троллейбусов! 10:00 остановлено движение на маршрутах номер 12, 18, 20, 107, 128, 133, 142, 29, 100. Остановлена работа маршрутов номер 8, 9, 1а, 106, 131, - сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко на странице на Facebook.

Ранее КП-Крым сообщала, что в поселке Оползневое под Ялтой сошел сель. Движение осуществляется в реверсивном режиме. Кроме того, в Алупке и Ялте затопило несколько домовладений, жители эвакуированы.

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