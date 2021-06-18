В Ялте вышли из строя 80 электростанций из-за непогоды

Специалисты «Крымэнерго» работают в круглосуточном режиме, чтобы устранить последствия непогоды. Фото: Анна КИРИЕНКО

Непогода обесточила 80 подстанций в Большой Ялте, сообщили в пресс-службе госпредприятия «Крымэнерго».

Из-за сильных ливней 18 июня к 12.00 вышли из строя 80 трансформаторных подстанций и две линии электропередачи. Без электроснабжения, по последним данным, остались около 2700 потребителей. Сейчас повреждения по всему Крыму устраняют 83 бригады энергетиков, также привлечены 93 единицы специальной техники. В Керчи работает 21 бригада и 24 спецмеханизма.

К 11.00 из-за того, что часть энергообъектов в Ленинском районе и Керчи подтоплена, остались обесточенными 15 ТП, без электроснабжения – 980 абонентов.

Со вчерашнего дня в Керчи постоянно работают дополнительные бригады энергетиков, энергоснабжение социально значимых объектов находится под контролем.

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