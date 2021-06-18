Наводнение в Крыму 18 июня 2021 года: На въезде в Ялту образовалась большая пробка

Транспорт может двигаться только в сторону Севастополя. Фото: Александра Тимощенко

Из-за залпового ливня на южном берегу Крыма на трассе Севастополь - Ялта образовались огромные пробки.

В сторону центра города замерло все движение. Автомобили двигаются только в обратную сторону, предает корреспондент КП-Крым.

Напомним, по информации главы администрации Ялты Янины Павленко центр города и въезд в город сейчас полностью перекрыт. Чтобы на трассе не было пробок, на расчистку селей направлена крупная техника.

В ГУ МЧС по республике предупреждали о сходе селей на дорогах в районе Оползневого. Сейчас на месте дорожные службы с помощью тяжелой техники расчищают улицы от сошедших селей и намывов грунта.

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