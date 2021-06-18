В Севастополе начальник ливневок лично чистил их досточкой

При помощи необычного инструмента начальник службы ливневой канализации «Водоканала» лично расчищал городскую систему водоотвода. Фото: скриншот из видео.

В соцсетях появилось видео, на котором мужчина при помощи доски расчищает ливневки от листвы и мусора. Свидетелями необычного процесса стали жители Севастополя в районе площади Ревякина, пишет ForPost.

Ролик вызвал неоднозначную реакцию: некоторые отметили достойность поступка мужчины, другие посчитали, что с помощью такого инструмента мало, что можно сделать.

Позже глава департамента горхоза Евгений Горлов объяснил, что герой на видео – это начальник службы ливневой канализации «Водоканала» Владимир Олифиренко. У горожан это вызвало немало вопросов, в частности, почему расчисткой ливневок занялись только сейчас, ведь о непогоде было известно уже давно.

Ответ был дан прямо в комментариях: представители «Водоканала» сообщили, что чистили ливневки накануне и сегодня рано утром, но ветром и потоками дождевой воды наносит новую листву – решетки снова забиваются. Теперь специалисты объезжают районы, принимают заявки на расчистки и оперативно их отрабатывают.

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