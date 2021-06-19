Аксенов доложил Путину о последствиях потопа в Крыму

Сергей Аксенов пообещал помочь всем пострадавшим. Фото: архив "КП"

Владимиру Путину доложено о ситуации с подтоплением нескольких районов Крыма. О последствиях стихийного бедствия президенту России сообщил глава республики Сергей Аксенов.

- Я вчера доложил главе государства о положении дел, переговорил с Маратом Хуснуллиным (вице-премьер РФ, - Ред.). Идем по пути восстановления, как это было в Иркутской области, - заявил глава Крыма после заседания оперативного штаба.

По его словам, в региональном фонде поддержки пострадавших 300 миллионов рублей. Однако под руководством вице-премьера и куратора Крыма Марата Хуснуллина будет создана комиссия для оказания выплат.

- Деньгами федеральный центр оказывает содействие, - заключил Аксенов.

Ранее глава Крыма ввел в регионе режим ЧС из-за потопа. Первая под воду ушла Керчь, где полностью затопило центр города. От Керченского полуострова циклон сместился на главную гряду Крымских гор, где выпало три месячных нормы осадков. Только Загорское водохранилище Ялты, расположенное в горах, за ночь получило 1 миллион кубометров притоков. Остальная вода пошла вниз по руслам рек, выходя из берегов и снося все на своем пути. Размер ущерба еще не установлен. Заседание оперативного штаба по ликвидации ЧС назначено на 22 июня.

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