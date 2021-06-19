Водоснабжение Ялты возобновится не раньше полуночи

Воды в Ялте много, но не в кранах. Фото: пресс-служба главы РК

Централизованное водоснабжение Ялты возобновиться не раньше полуночи. Об этом на

заседании оперативного штаба по ЧС сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- Обращаюсь к жителям Ялты и гостям полуострова, которые в это время находятся в южной столице Республики Крым. В связи с заиленностью воды в результате чрезвычайной ситуации стабильная подача питьевой воды в систему города предварительно переносится с вечера до полуночи текущего дня. Вся актуальная информация по данному вопросу будет оперативно публиковаться на сайте администрации города Ялты, - подчеркнул Аксенов. - Обращаю пристальное внимание жителей и гостей Ялты на то, что на сегодняшний день запрещено купание в акватории города. На данный момент 46 пляжей города нуждаются в очистке.

Дождевые потоки еще стекают с гор. Фото: пресс-служба главы РК

При необходимости, гости полуострова могут обращаться на «горячую» линию 8 (800) 511-80-18 и другие средства обратной связи Министерства курортов и туризма Крыма.

Вся строительная техника в городе занята расчисткой улиц. Фото: пресс-служба главы РК

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