Владимир Путин отметил важность строительства и модернизации очистных сооружений в Крыму

В Коктебеле, как и во многих других курортах Крыма, пока нет современных очистных сооружений. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая на съезде «Единой России», призвал всерьез заняться реконструкцией и строительством очистных сооружений на Черноморском побережье России, включая Крымский полуостров.

Руководитель страны высказал предложения, начиная с 2022 года, начать оказывать финансовую поддержку на федеральной уровне региональным проекты по модернизации и строительству систем жизнеобеспечения.

- В качестве первого шага выделить на эти цели еще 150 миллиардов рублей, уделив особое внимание строительству современных очистных сооружений, в том числе и на Черноморском побережье России, включая Крым, - сказал Владимир Путин.

Глава Российской Федерации отметил, что на Черноморское побережье приезжают отдыхать миллионы туристов, поэтому нужно сделать все, чтобы взрослые и дети чувствовали там себя комфортно и могли без опаски заходить купаться.

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