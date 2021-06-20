В Ялте на реке Быстрая демонтировали три моста

Из подземных переходов Ялты еще не ушла вода. Фото: Станислав Мазур

На улице Кривошты в Ялте стабилизировалась ситуация, сообщила глава администрации города Янина Павленко.

По ее словам, ранее улица Кривошты и Вергасова были затоплены, воду смогли отвести в русло реки Быстрая. Кроме того, начат демонтаж трех мостов через нее для снижения уровня воды.

- Наиболее сложная ситуация, уточнила глава администрации, складывалась с домом №10 по улице Кривошты – «палубной» малосемейкой, где проживает много людей. «Вчера мы их обеспечили продуктами питания и водой и в целом ситуация там выровнялась. Теперь приоритетом остался Кореиз, - уточнила Янина Павленко.

Также градоначальник попросила владельцев машин, которые оставили транспорт на улицах Кривошты, Вергасова и Большевистской, убрать их на ближайшие стоянки. В ближайшие несколько часов начнется эвакуация машин. Те автомобили, которые будут мешать проезду спецтехники, будут эвакуированы на территорию Ялтинского грузового порта.

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