В Ялте расчищают от последствий стихии еще 18 пляжей

Ливни нанесли большой урон популярным ялтинским пляжам Фото: Александра Тимощенко

В Ялте из 86 пляжей 18 береговых территорий находятся в ремонте и уборке, остальные приведены в нормальное состояние. Об этом сообщили в пресс-службе министерства курортов и туризма Крыма.

Сейчас в Ялте работает межведомственная комиссия, которая оценивает объем работ по восстановлению и готовности пляжей к приему туристов.

- Точечно будет определено, где необходимо дополнительное обследование дна, везде должны быть забраны пробы воды и грунта. После этого мы ожидаем, что в течение нескольких дней пляжи в Ялте начнут функционировать в полном объеме и обычном режиме, - сообщил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

Напомним, до ликвидации последствий ЧС в акватории Большой Ялты действует запрет на купание. Сильные ливни обрушились на город 18 июня, там выпало три месячных нормы осадков. 40 человек получили травмы, двое считаются пропавшими без вести, один человек погиб.

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