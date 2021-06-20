В Ялте создали колл-центр для заявок о порче имущества от наводнения

Заявку об утрате имущества необходимо оставлять с адресом и номером телефона. Фото: Александра Тимощенко

В Ялте создали колл-центр, который будет фиксировать заявки от жителей, чье имущество пострадало в результате ЧС.

Заявки будут принимать до 29 июня включительно.

- Их можно оставить, позвонив на горячую линию, созданную в департаменте труда и социальной защиты населения, по тел: +79789028935, +79789028929, (3654) 34-30-03. Заявку об утрате имущества необходимо оставлять с адресом и номером телефона для обратной связи., - рассказали в администрации города.

Всех, кто располагает информацией о пропавшей, просят сообщить по тел.: 8 (3654) 22-28-22, 22-28-57, 8 (918) 74 24 43 18, 8 (978) 811 861 82