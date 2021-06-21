Ближайшие два дня в Ялте объявили нерабочими

Потоп сильно ударил по городу. Фото: Александра Тимощенко

Ближайшие два дня, 22 и 23 июня в Ялте объявлены нерабочими. Об этом на своей странице во «Вконтакте» написал глава Крыма Сергей Аксенов.

- Принято решение объявить 22 и 23 июня нерабочими днями в Ялтинском регионе,- написал Сергей Аксенов.

Глава Крыма отметил, что ситуация в Ялте остается сложной. На некоторые улицы продолжает поступать вода. В ближайшее время специалисты приступят к разбору завалов.

23 июня, по словам главы Крыма, в Ялту прибудут сотрудники республиканского Министерства строительства и архитектуры, которые сейчас работают в Керчи и Ленинском районе. Им предстоит определить приоритетность восстановления объектов инфраструктуры.

Что касается пострадавшей в результате сильного паводка Керчи, то здесь, как отметил Сергей Аксенов, «ситуация относительно стабилизировалась, приступили к разбору завалов и подсчету размера компенсации для возмещения ущерба гражданам».

В результате сильнейших ливней, которые обрушились на полуостров на прошлой неделе, некоторые районы Крыма оказались затопленными. Больше всех пострадали Керчь и Ялта. Откачка воды из жилых домов продолжается до сих пор. На ликвидацию последствий стихии Керчи и Ялте выделили 80,7 млн. и 57,8 млн. рублей соответственно.

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