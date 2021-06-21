Когда жители Крыма получат компенсацию от ущерба в ЧС

Власти РФ отправят в Крым дополнительные силы МЧС для экстренной ликвидации последствий. Фото: пресс-служба МЧС по РК.

С 22 июня в Крыму начнут выплату компенсаций ущерба жителям, пострадавшим от стихии на прошлой неделе, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Первыми помощь получат жители Керчи, потому что сложная ситуация в городе отчасти стабилизировалась: вода отошла, и есть возможность приступить к подсчету компенсаций.

- Выплаты начнутся с завтрашнего дня. Помимо выплат, которые уже были озвучены, также будем рассматривать каждый отдельный случай и проводить оценку нанесенного ущерба для понимания дополнительных объемов компенсации, – пояснил Аксенов.

Ситуацию же в Ялте глава Крыма оценил как более сложную, так как на некоторых улицах все еще продолжает идти вода. Однако на Парковом спуске в пгт Кореиз и на улице Кривошты положение приходит в норму, скоро начнут убирать завалы.

- В Ялте на месте координирует работу заместитель председателя Совета министров РК Игорь Михайличенко. С 23 июня в город направляются сотрудники министерства строительства и архитектуры РК для определения приоритетности восстановления объектов инфраструктуры, – сообщил глава Крыма.

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