Затопленный ливнями Крым показали из космоса

В четверг, 17 июня, на Крым обрушилась непогода. Фото: Роскосмос / Twitter.

Российские спутники дистанционного зондирования Земли в круглосуточном режиме отслеживают ситуацию с наводнением в Ялте, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

Госкорпорация опубликовала фотографии, на которых зафиксировано наводнение в Крыму.

- Российские спутники дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» и «Канопус-В» проводят непрерывный мониторинг масштабного подтопления в городе Ялте, – говорится в сообщении.

Сильные ливни в Крыму на прошлой неделе стали причиной подтопления в Керчи и соседних районах на востоке полуострова. На Южном берегу полуострова больше всего пострадал курортный город Ялта. Сейчас территорию расчищают от грязи и камней, а также восстанавливают подачу коммунальных ресурсов.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50