Коллектор глубокого заложения в Симферополе готов на 40%

Коллектор не будет проходить под жилыми домами. Фото: gorod24.online

Работы по строительству коллектора глубокого заложения в Симферополе выполнены на 40%. Об этом сообщил вице-премьер Крыма Евгений Кабанов. По его словам, срок завершения строительства – конец 2022 года.

- Коллектор длиной 17 км позволит полностью обеспечить Симферополь качественными канализационными стоками, очисткой и переброской на Укромненские канализационные очистные, - сказал Кабанов.

Строительство коллектора глубокого заложения в Симферополе началось в январе прошлого года. Согласно проекту, коллектор не будет проходить под зданиями и сооружениями. Подрядчиком выступает ООО «Тоннельгеострой».

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