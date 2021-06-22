Работник из Закавказья избил охранника в Симферополе

Полиция задержала иностранца, который избил охранника в Симферополе. Фото: архив КП.

В Симферополе полиция задержала иностранца, который избил 38-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым. Мужчина поступил в больницу с травмами и гематомами лица.

Полицейские выяснили, что пострадавший официально работает охранником в одном из подземных переходов. Во время несения службы в ночное время в переход спустился неизвестный мужчина. В результате возникшего конфликта и стычки иностранец нанес охраннику несколько ударов по голове.

- Проведя комплекс оперативно-розыскных мероприятий, а также просмотрев записи с видеокамер наружного наблюдения, участковыми уполномоченными полиции по подозрению в совершении данного преступления уставлен и задержан 30-летний гражданин одного из государств Закавказья. Мужчина в Симферополе подрабатывает случайными заработками на одном из рынков города, - сообщили в МВД Крыма.

В отношении иностранца возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по ч.1 ст.112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50