Владимир Путин назвал причину раскола на Украине в 2014 году

По мнению лидера России, агрессивная политика Запада привела к украинской трагедии в 2014 году. Фото: Владимир Путин / Вконтакте.

Присоединение Крымского полуострова к России стало причиной раскола на Украине, который был спровоцирован Америкой при поддержке стран Европы. Об этом президент РФ Владимир Путин написал в своей статье для немецкой еженедельной газеты Die Zeit, приуроченной к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

По его словам, многие страны поставили перед выбором: быть либо с коллективным Западом, либо с Россией. Такая политика стала следствием украинской трагедии в 2014 году.

- Европа активно поддержала антиконституционный вооруженный переворот на Украине. С этого все и началось. Зачем нужно было это делать? Тогда действующий президент Янукович уже согласился со всеми требованиями оппозиции. Зачем США организовали переворот, а страны Европы – безвольно его поддержали, спровоцировав раскол в самой Украине и выход Крыма из ее состава?, – пишет в статье Путин.

Президент РФ отметил, что сегодня система европейской безопасности находится в упадке. Тем не менее идет непрерывной гонка вооружений, что только усугубляет не без того напряженные отношения между странами.

Он также добавил, что сегодня страны на всем континенте, включая Россию, объединились против общей беды – пандемии. По его мнению, это хороший шанс достичь процветания и безопасности сообща.

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