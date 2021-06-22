Николай Стариков: «В Крыму память о жертвах войны будет жить вечно»

Он специально прибыл в Крым, чтобы почтить память тех, кто в первые же часы войны встретил здесь удар противника.

В Симферополе памятные мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны, прошли с участием известного российского писателя, публициста, члена Центрального совета партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ Николая СТАРИКОВА. По его словам, он специально прибыл в Крым, чтобы почтить память тех, кто в первые же часы войны встретил здесь удар противника.

Вместе с офицерами «Союза пограничников Крыма» ровно в 4 часа утра писатель возложил в симферопольском парке имени Юрия Гагарина цветы к вечному огню.

– Пограничные войска, которые входили в состав НКВД, первыми приняли на себя удар нацистов. И показали себя беспримерно мужественными воинами. Ни одна застава не сдалась врагу, на каждой офицеры и солдаты дрались до последней капли крови. Мой дед, в честь которого я получил свое имя, также был офицером НКВД, ветераном Великой Отечественной войны. Именно он всегда являлся для меня примером преданности Родине и несгибаемой силы воли. Я уверен, что поколение тех, кто побывал на той войне, навсегда останется для всех будущих поколений россиян таким же примером мужества и верности долгу, – отметил, обращаясь к пограничникам Стариков.

Николай Стариков также побывал и на территории мемориального комплекса на месте нацистского концлагеря «Красный» в селе Мирное.

Он также побывал и на территории мемориального комплекса на месте нацистского концлагеря «Красный» в селе Мирное. Ознакомился с музейными экспозициями комплекса и возложил цветы к памятнику в честь 15 тысяч крымчан, замученных и убитых фашистами на территории «Красного».

– Сотни тысяч бойцов отдали свои жизни, защищая Крымский полуостров от захватчиков. Сопоставимо и число тех мирных жителей Крыма, которые были уничтожены врагом, развязавшим здесь настоящий геноцид, не жалевшим ни женщин, ни грудных младенцев. Эти события никогда не должны быть забыты. Уверен, в Крыму память о жертвах войны будет жить вечно, – подчеркнул Николай Стариков.

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