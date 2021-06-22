Одну из центральных улиц Севастополя заливает фекалиями

В ремонте на этой улице также нуждается протекающий водопровод. Фото: ForPost.

Обитателям улицы Киянченко в центре Севастополя приходится дышать зловониями фекалий, которые выливаются прямо на грунт. Несколько десятилетий они существуют без цивилизованной системы канализации, а разработка подобного проекта не внесена ни в одну программу.

По словам горожан, они неоднократно обращались в департамент горхозяйства, а также писали письма в ГУПС «Водоканал». Улица Киянченко – место, через которое часто проходят туристы, чтобы сократить путь от площади Восставших до Карантинной бухты. Можно только представить, какие впечатления увозят с собой приезжие, посетив это место, передает ForPost.

- У нас здесь труба лежит, а там дальше дома, у них вообще трубы нет, то есть у них из дома труба вышла – и все на улицу льется. Там еще стройка началась – вообще ужас. Улицу всю разбили, постоянно лужи, а летом просто дышать невозможно. Все эти испарения, и дети здесь бегают, – цитирует СМИ жительницу дома № 53 Ольгу Каримову.

Горожане пожаловались, что канализацию им обещали сделать еще во времена Советского Союза, затем при Украине. За годы бездействия грунт успел пропитаться отходами жизнедеятельности настолько, что септики и выгребные ямы не помогают.

После обращения к властям через соцсети, им пообещали, что вопрос прокладки канализации на улице Киянченко обязательно рассмотрят при корректировке городских программ. А в Водоканале не только не попытались помочь, но и пригрозили Роспотребнадзором, Севприроднадзором и природоохранной прокуратурой, если люди не перестанут сливать сточные воды.

- Водоканал прислал нам такую бумажечку, по которой мы должны те сливы, которые у нас идут с домов, перекрыть. Это невозможно, потому что дождь, снег – все это все равно будет выливаться на улицу по-любому, – передает издание слова жительницы дома № 27 Ирины Иванютенко.

Чтобы хоть как-то улучшить положение, людям предложили поучаствовать в конкурсе «Самый дружный двор». Однако жители улицы Киянченко оказались в неравных условиях с жителями многоэтажной застройки в городе.

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